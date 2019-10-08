الصين تعلق بث مباريات لأندية كرة سلة أميركية بسبب تغريدة داعمة احتجاجات هونغ كونغ

ذكرت القناة الرسمية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق على الفور خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لأندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقررة في الصين هذا الأسبوع، مع تزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ، وفق «فرانس برس».



وكتبت القناة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي لا تدخل في نطاق حرية التعبير»، مضيفة: «لتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في (سي سي تي في) أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الأميركي للمحترفين (في الصين) وستجري تحقيقا على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الأميركي للمحترفين».