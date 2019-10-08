الأمم المتحدة تدعو أستراليا لإصلاح سياستها بشأن الاحتجاز

المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في مؤتمر صحفي بجنيف، 4 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

حضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أستراليا على إصلاح منظومتيها لاحتجاز المجرمين واللاجئين، بعد أيام من انتقاد رئيس وزرائها ضمنا الهيئة الدولية.

وقالت باشليه في تصريحات أدلت بها في سيدني إنها «صدمت لدى معرفتها بأن سن المسؤولية الجنائية هو عشر سنوات فقط»، داعية أستراليا لرفعها إلى المستوى المقبول دوليا وهو 14 عاما.

ويتأثر الأطفال من السكان الأصليين بالسياسة بشكل غير متناسب، إذ يشكل هؤلاء ما يقارب من 70% من الأطفال تحت سن الـ14 المحتجزين في السجون الأسترالية.

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وقالت إن الوقت حان للتراجع عن الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء، وهي سياسة اعتبرت أنها ترسخت في ظل الحكومات المتعاقبة، مضيفة: «أشجع أستراليا على استخدام بدائل للاعتقال تمتثل لحقوق الإنسان بشكل أكبر، لا تشمل الاحتجاز وتكون مجتمعية بشكل أكبر».

ويشمل نهج أستراليا المتشدد حيال طالبي اللجوء إعادة اللاجئين الواصلين بالقوارب والاعتقال في مراكز خارج البلاد. وسبق أن نددت الأمم المتحدة بالإجراءين.

العولمة السلبية

وجاءت تصريحاتها بعدما استغل رئيس الوزراء المحافظ، سكوت موريسون، الأسبوع الماضي خطابا مهما عن السياسة الخارجية في سيدني للتنديد بالهيئات الدولية التي قال إنها تحتاج إلى التكي ف بدلا عن التعاون بشكل مستقل في ما يتعلق بالقضايا العالمية.

وقال: «علينا تجنب أي رد فعل باتجاه العولمة السلبية التي تسعى بالإكراه لفرض تفويض من مجتمع عالمي عادة ما يكون محددا بشكل سيئ.. والأسوأ هو بيروقراطية دولية غير خاضعة للمساءلة»، مشددا على أن «الحكومة لا يمكنها قط الاستجابة لسلطة أعلى من الشعب الأسترالي».