غوتيريس: أموال الأمم المتحدة قد تنفد بنهاية أكتوبر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف، 25 فبراير 2019، (ا ف ب)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر.

ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير، وفق ما قال غوتيريس في رسالة حصلت عليها وكالة فرانس برس وجهها إلى الموظفين (نحو 37 ألف شخص يعملون في أمانة الأمم المتحدة).

وأشار غوتيريس إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة؛ بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وتعليقا على هذه المشاكل النقدية، قال غوتيريس «حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019»، مشيرا إلى أنه «كتب إلى الدول الأعضاء في 4 أكتوبر ليشرح لها أن الأنشطة الممولة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة».

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم كشف هويته، إن غوتيريس طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالمية لتفادي المشاكل النقدية، لكنها رفضت.

وذكر غوتيريس في رسالته بأن «الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظمة في نهاية المطاف»، لافتا إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخر عن سدادها.