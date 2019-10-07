زعيم الجمهوريين بـ«الشيوخ»: أي انسحاب أميركي «متسرع» من سوريا سيكون لصالح روسيا وايران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 09:03 مساء

اعتبر زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونل، اليوم الإثنين، أن أي انسحاب «متسرع» من سوريا سيكون لصالح روسيا وإيران ونظام الرئيس بشار الأسد.

وقال السناتور المعروف تقليديا بدعمه لترامب في بيان «إن انسحابا متسرعا للقوات الأميركية من سوريا، لا يمكن إلا أن يكون لصالح روسيا وإيران ونظام الأسد.. كما أنه سيزيد خطر تمكن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات إرهابية أخرى من إعادة بناء نفسها»، وفق وكالة «فرانس برس».

كما حض ماكونل الرئيس الأميركي على «تجنب نزاع كبير بين حليفنا التركي في الحلف الأطلسي، وبين شركائنا السوريين المحليين في مكافحة الإرهاب».

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