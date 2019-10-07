قضية عزل ترامب.. رؤساء لجان التحقيق يطلبون من البنتاغون تقديم وثائق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 07:34 مساء

طلب الرؤساء الديموقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من البنتاغون ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار ترامب، وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووجه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولى التحقيق رسالة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين، جاء فيها أن «المذكّرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض، وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونغرس من أجل التصدي للعدوان الروسي».

ويسعى رؤساء اللجان النيابية التي تتولى التحقيق للحصول على معلومات ذات صلة، بضغوط مارسها ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتزويده بمعلومات من شأنها أن تلحق الضرر بمنافسه المرشّح الديموقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

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