4 قتلى و5 جرحى في إطلاق نار داخل حانة بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 08:49 صباحا
تكريم ضحايا مجزرة وولمارت أمام مركز التسوق سييلو فيستا، 4 أغسطس 2019، (ا ف ب)


قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع فجر الأحد في حانة بمدينة كنساس وسط الولايات المتحدة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت شرطة كنساس سيتي في بيان على موقع التواصل «تويتر»، «لقد عثرنا في مكان إطلاق النار الذي وقع في حانة تيكيلا كيه سي على أربع جثث، وخمسة أشخاص مصابين بجروح وحالتهم مستقرة»، فيما صرح وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، بأن اثنين من القتلى مكسيكيان. 

ووفقا لتحقيق أولي أجرته الشرطة فإن إطلاق النار سببه «شجار» وقع سابقا في الحانة، مشيرة إلى أن اثنين من المشتبه بهم فرا من المكان وبحوزتهما مسدسات. ونشرت الشرطة صورا للمشتبه بهم وطلبت من الجمهور مساعدتها للتعرف عليهم وتحديد مكانهم.

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