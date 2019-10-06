تركيا تعزز قواتها على الحدود السورية بعد تهديدات إردوغان

مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية في الباغوز في شرق سوريا في 18 مارس 2019. (فرانس برس)

عززت تركيا انتشارها العسكري على الحدود مع شمال سوريا بعدما هدد الرئيس رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

وذكرت وكالة «دي إتش إيه» التركية الخاصة للأنباء أن «عدد الدوريات العسكرية التركية على الحدود بواسطة آليات مدرعة إزداد في بلدة اكشاكالي الحدودية».

وأوردت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء السبت، أن تسع شاحنات تقل آليات مدرعة إضافة إلى حافلة تقل عسكريين، وصلت إلى اكشاكالي في محافظة شانلي أورفا.

واضافت الوكالة أن الهدف هو تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة أصلا على الحدود مع سوريا، من دون ان تربط بين هذه التعزيزات والتحذيرات التي وجهها إردوغان السبت، مؤكدا ان الهجوم التركي يمكن ان يبدأ "اليوم او غدا".

وتقع اكشاكالي قبالة مدينة تل أبيض السورية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية العام 2015 وطردت تنظيم الدولة الإسلامية منها.

وأكدت السلطات الكردية في أغسطس أن قواتها بدأت الانسحاب من تل ابيض.

وتوافقت الولايات المتحدة وتركيا في أغسطس على «إقامة منطقة آمنة شمال سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد من الحدود مع تركيا»، لكن أنقرة شكت مرارا إزاء التباطؤ في إقامة هذه المنطقة.