اشتباكات في مدن فرنسية على هامش تظاهرات «السترات الصفراء»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 08:43 صباحا
صورة لمحتجين من السترات الصفراء يتظاهرون في باريس، 9 فبراير 2019 (أرشيفية أ ف ب)

شهدت تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا، المستمرة منذ عشرة أشهر ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية، حدوث مناوشات مع قوات الأمن، السبت، في مدن أميان (شمال) وبيزانسون (شرق) وتولوز (جنوب)، مما أدى إلى سقوط مصابين من الشرطة وتوقيف عشرة أشخاص، وفق وكالة «فرانس برس». 

ففي أميان، تعرضت الشرطة لرشق بالحجارة والعصي فردت بالغاز المسيل للدموع، إذ انطلق موكب المحتجين الذين قدرت الشرطة عددهم بـ450 شخصا بينهم 30 من مثيري الشغب الملثمين بملابس سوداء، على المسار الذي سمحت به السلطات حول وسط المدينة تحت شعار المعارضة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي نشأ في هذه المدينة.

وهاجم بعض مثيري الشغب مطعم ماكدونالدز في نهاية المسار، وأفاد مركز الشرطة بتوقيف تسعة أشخاص، فيما أصيب عنصران من قوات الأمن بجروح جراء الرشق بالحجارة.

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وفي بيزانسون جرت خمسة توقيفات على هامش تظاهرة شارك فيها 500 شخص، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وبعد ذلك حاول 50 إلى 60 شخصا اقتحام محطة القطارات التي تم إغلاقها لكن قوات الأمن أوقفتهم دون وقوع صدامات.

وفي تولوز، أحد معاقل الحراك، سار مئات المتظاهرين في وسط المدينة وتصاعد التوتر لفترة وجيزة حين تعرض الشرطيون للحشد قبل أن يستخدموا الغاز المسيل للدموع. وأصيب ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة وفق حصيلة موقتة، وأفادت الشرطة بتوقيف شخص لكن لم تسجل أي عمليات تحطيم ممتلكات.

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