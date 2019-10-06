مقتل 20 شخصا في هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في بوركينا فاسو

عناصر من القوات المسلحة في بوركينا فاسو في 13 أبريل 2018. (فرانس برس)

ذكرت مصادر أمنية، السبت، أن 20 شخصا لقوا مصرعهم خلال هجوم ليل الجمعة على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن «أفراد مسلحين هاجموا موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا غالبيتهم من عمال المناجم».

وأكد مصدر أمني آخر لوكالة «فرانس برس» حصول الهجوم، مشيرًا أيضًا إلى وجود عدد من الجرحى، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب افريقيا دوامة عنف تنسب الى مجموعات جهادية مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الاسلامية.

وأدت الهجمات الى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا الى مناطق في جنوب البلاد حيث التهديد الجهادي أقل.

كما أدت هذه الاحداث إلى إقفال نحو ألفي مدرسة. ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزا عن وقف هذه الهجمات. وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضا الى الشرق وبعض مناطق الغرب.