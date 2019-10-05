ترامب يفتح جبهة جديدة في معركة «تحقيق عزله» ويشن هجوما على سناتور جمهوري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 11:51 مساء
الرئيس دونالد ترامب. (الإنترنت)

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، جبهة جديدة في معركة مساءلته، من شأنها أن تهدد إدارته، وشن هجوما على عضو بارز في الحزب الجمهوري انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل.

وخلال الأيام القليلة الماضية شن الجمهوري ترامب هجوما على ديمقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته في الكونجرس، لكنه قال اليوم السبت إن «السناتور الأمريكي ميت رومني شخص غبي يحاربني منذ البداية»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

ترامب غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في قضية عزله

وقال ترامب على «تويتر»، «لو عمل ميت (رومني) بهذا الحماس أمام أوباما لفاز بالرئاسة. لكنه للأسف لم يفعل».

وانتقد رومني الرئيس الأمريكي أمس الجمعة لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل. وكان رومني خسر الانتخابات في عام 2012 أمام الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وقال رومني السناتور عن ولاية يوتا إن «طلب ترامب من الصين كان خطأ وتصرفا مشينا».

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