طائرة تابعة لـ«بريتش إيرويز» تهبط اضطرارياً في مطار بازل بسويسرا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 09:36 مساء

أفادت مصادر ملاحية أنّ طائرة بوينغ «إيه 320» تابعة لشركة «بريتش إيرويز» البريطانية كانت تقوم برحلة بين مدينة باري الإيطالية ولندن هبطت اضطرارياً عصر السبت في مطار «بازل-ميلوز» السويسري-الفرنسي إثر تسرّب دخان داخل الطائرة.

ولم يتّضح على الفور سبب تسرّب الدخان، وقالت فيفيان غاسكل المسؤولة عن قسم الإعلام في المطار  إنّ الركاب البالغ عددهم 165 «سالمون»، لكنّ أربعة من أفراد الطاقم «تأثّروا بالدخان» و«نقلوا إلى المستشفى»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أنّ الهبوط الاضطراري أدّى إلى توقّف حركة الملاحة في المطار «لمدة عشرين دقيقة» تمّ خلالها تحويل ثلاث طائرات، اثنتان إلى زيوريخ وواحدة إلى شتوتغارت ، كما تم تأخير إقلاع خمس رحلات «لمدة 25 دقيقة».

وأوضحت الناطقة أنّه ما أن تمّ رصد وجود الدخان في الطائرة حتّى «أخطر الطيار أقرب برج مراقبة» وهو بازل-ميلوز وقد «هبطت الطائرة في الساعة 13,19 (11,19 ت غ)» بسلام. ولفتت الناطقة إلى أنّ شركة الطيران البريطانية أبلغت سلطات المطار بأنّها ستستأجر طائرة أخرى لنقل الركاب البالغ عددهم 165 إلى مطار هيثرو في لندن.

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