مبادرة ثلاثية في شرق المتوسط لتقاسم «أعباء الهجرة» بالاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 08:00 مساء

تتجه اليونان وبلغاريا وقبرص إلى تشكيل جبهة مشتركة للمطالبة بـ«مزيد من التضامن الأوروبي» والتقاسم العادل لـ«أعباء الهجرة»، وفق السلطات اليونانية.

وعلى غرار الاتفاق المبدئي مع مالطا بشأن غرب البحر الأبيض المتوسط، سيتم تقديم هذه المبادرة الثلاثية بشأن شرق المتوسط أمام دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع المجلس الأوروبي، الذي سينعقد تحت عنوان «العدالة والقضايا الداخلية»، الثلاثاء، في لوكسمبورغ، وفق بيان وزارة حماية المواطن اليونانية.

وقال نائب وزير حماية المواطن، جورج كوموتساكوس، المكلف بمتابعة مسألة الهجرة: «للمرة الأولى، وبفضل مبادرة يونانية، يتأسس تعاون ثلاثي بين دول الاتحاد الأوروبي الواقعة في الخط الأمامي في شرق المتوسط».

وتطالب مبادرة طريق الهجرات في شرق المتوسط بـ«تدابير ملموسة» من الشركاء الأوروبيين، حيث تواجه اليونان أضخم موجة هجرة منذ العام 2016. ومع وصول عشرة آلاف شخص في سبتمبر فقط، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عادت اليونان لتشكل أبرز بوابة دخول إلى أوروبا.

وتطالب المبادرة الثلاثية بمزيد من «التعاون والمسؤولية الأوروبية»، وبـ«توزيع عبء الهجرة بصورة عادلة»، من خلال «إعادة التوطين، في سياسة قوية لعمليات العودة إلى البلدان الأصلية ودعم الدول المتأثرة مباشرة».

ويدعو النص الدول الأوروبية إلى «احترام» الاتفاق الأوروبي التركي، الذي جرى التوصل إليه العام 2016، لناحية إعادة المهاجرين الذين يوجدون في الجزر الخمس الأكثر استقبالا في بحر إيجه، إلى تركيا.

ويوضح البيان الصادر عن الوزارة اليونانية أن «شرق المتوسط سجل بين 19 أغسطس والأول من سبتمبر وصول 4,879 مهاجرا في مقابل 1,133 في غرب المتوسط و1,369 في الوسط».

وكان وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا توصلوا إلى اتفاق مبدئي لتقاسم المهاجرين، الذين يصلون إلى مالطا أو إيطاليا، ومن المتوقع أن تصادق عليه الدول المعنية، الثلاثاء.

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