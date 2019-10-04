جونسون سيطلب إرجاء «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, (أرشيفية : الإنترنت)

أفادت وثيقة قضائية، أشار إليها محام، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب في بروكسل إرجاء موعد «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر الحالي، بموجب قانون أقر أخيرا، وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة.

ويكرر جونسون أن المملكة المتحدة، ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع اتفاق أو من دونه، وفق وكالة «فرانس برس».

ولجأ رجل أعمال والنائبة الإسكتلندية، جوانا شيري، والمحامي، جو موغام، إلى القضاء الإسكتلندي للتأكد من أن جونسون سيلتزم قانونا أقره النواب بداية سبتمبر الماضي، ويجبره على طلب إرجاء «بريكست» لثلاثة أشهر، إذا لم يتم بلوغ اتفاق.

عرض جونسون بشأن «بريكست» يصطدم بشكوك الأوروبيين

وأكد «جو موغام» أن وثيقة أعدها دفاع رئيس الوزراء، تشير إلى أن الأخير سيطلب فعلا إرجاء «بريكست» من الاتحاد الأوروبي.

وصرح موغام لقناة «سكاي نيوز» أنه لا يفهم كيف يمكن لجونسون أن يدلي بتصريحات يؤكد فيها أنه لن يطلب الإرجاء في حين أنه «أطلق وعدا أمام القضاء اليوم».

وقدم جونسون اليوم، الأربعاء، إلى الاتحاد الأوروبي اقتراحاته في شأن بند الحدود الأيرلندية، سعيا للتوصل إلى اتفاق، ولم يوضح كيف سيتمكن من الإيفاء بوعده لجهة تنفيذ «بريكست»، في موعده من دون انتهاك القانون.