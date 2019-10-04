أوكرانيا ترضخ لترامب وتحقق في قضية ابن بايدن

أعلن النائب العام الأوكراني الجمعة أن مكتبه يراجع عددا من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز «بوريسما»، التي كانت لفترة على صلة بابن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في وقت يشتبه بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على كييف في هذه القضية سعيا لتحقيق مكاسب سياسة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا للصحافيين «نجري تدقيقا في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام»، مضيفا: «نراجع كل الملفات التي أغلقت (...) لاتخاذ قرار حول قانونية ذلك»، مشددا على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن.

ويتعرض ترامب إلى موجة انتقادات واسعة خلال الفترة الحالية من قبل الديمقراطيين، بسبب ما أثير حول ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل فتح التحقيق في هذا الملف، بغرض دعم موقفه أمام بايدن، الذي من المحتمل أن يخوض انتخابات الرئاسة أمامه العام المقبل.