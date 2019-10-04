هونغ كونغ تمنع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 11:10 صباحا
متظاهرون في هونغ كونغ، 4 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

منعت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الجمعة، المحتجين من وضع أقنعة خلال تظاهراتهم، مستندة إلى قانون يتعلق بحالة الطوارىء في عهد الاستعمار البريطاني ولم يعد يستخدم منذ 1967، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كاري لام في مؤتمر صحافي، «نعتقد أن القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين، وسيساعد الشرطة في مهمتها لحفظ النظام».

وأشارت إلى أنها أصدرت هذا الأمر بموجب «قوانين أنظمة الطوارئ»، التي تمنحها إمكانية صياغة أي قانون في حالات الطوارىء أو وجود خطر عام، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا القانون منذ 52 عاما.

إلا أن كاري لام أكدت أن استخدام هذه الصلاحيات لا يعني أن الحكومة أعلنت حالة الطوارىء. وقالت إن «هونغ كونغ ليست في حالة طوارىء مع أن الأمر يحمل اسم الطوارئ».وقبل الإعلان، تجمع آلاف الأشخاص في هونغ كونغ تعبيرا عن احتجاجهم على احتمال صدوره.

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وشهدت هونغ كونغ على مدى شهور تظاهرات ومواجهات عنيفة على خلفية مخاوف من تشديد الصين قبضتها على المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.

وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون تم التخلّي عنه لاحقًا يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. واتسعت المطالب مذاك لتشمل تعزيز الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.

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