البنتاغون يعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق بقضية عزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 12:47 صباحا
وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر يتحدث خلال مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع الفرنسية في باريس في 7 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلن البنتاغون الخميس استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

وقال الناطق باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في مؤتمر صحفي، «اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة (...) جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها».

وأوضح هوفمان أنّ هذا القرار اتُّخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس.

وأضاف «أنا أفهم أنّ هذه ممارسةٌ شائعة نسبيًا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونغرس أو المفتّش العام بإحدى القضايا: الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إليّ، إنّه إجراء روتينيّ، ولكنه استباقي».

وقال هوفمان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي طلبَ خلالها ترامب «خدمة» من الرئيس الأوكراني عندما أبلغه الأخير بأنه يريد شراء صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتابع هوفمان «لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية. هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين».

وصادقت الولايات المتحدة الخميس على بيع صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

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