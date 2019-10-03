كبير مفاوضي كوريا الشمالية يتوجه إلى السويد

غادر كبير مفاوضي كوريا الشمالية، الخميس، باتجاه السويد قبل مباحثات نووية مرتقبة مع الولايات المتحدة، على ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وغادر كيم ميونغ العاصمة الصينية بكين على متن رحلة متوجهة إلى ستوكهولم رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين وصلوا إلى بكين قادمين من عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ في وقت سابق من اليوم نفسه، حسب ما أفادت «يونهاب».

وأبلغ كيم ميونغ غيل الصحفيين في بكين «نحن متوجهون للمفاوضات على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة»، وتابع قائلا: مع «إرسال الولايات المتحدة إشارة جديدة، لدي توقعات عالية وتفاؤل كما أنني متفائل بخصوص النتائج».

ومن المقرر إجراء المفاوضات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لكن مكانها لم يحدد بعد، وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة استئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية رغم إجراء بيونغ يانغ تجربة صاروخية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: «إنهم يريدون التحدث وسنتحدث إليهم قريبا».

وفي مسعى لحلحلة الجمود في ملف البرنامج النووي لكوريا الشمالية، اتفق ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على إعادة الحوار وذلك أثناء لقاء بينهما في يونيو الماضي.

ويأتي سفر المسؤولين الكوريين غداة إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا من «نوع جديد» أطلِق من غواصة، في أقوى تصرف استفزازي منذ بدأت بيونغ يانغ الحوار مع الولايات المتحدة.

وقال خبراء إن بيونغ يانغ تجمع باستمرار بين النهج الدبلوماسي والاستقواء العسكري كوسيلة للضغط على الطرف الآخر، وقد تعتقد أن هذه الوسائل تؤتي ثمارها.

وواصلت كوريا الشمالية الإشادة بترامب الذي وصفته بـ«الجريء والحكيم»، وتحسنت العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد أن أقال ترامب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي الذي يعد من «صقور» الدعوة إلى الحرب.

وانتقد ترامب تصريحات بولتون بأن «إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم العقيد معمر القذافي يجب أن تكون نموذجا لكوريا الشمالية».

وكان بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل مع الولايات المتحدة، إلا أن تصريحاته اعتبرت على نطاق واسع تهديدا لكيم لأنه تمت إطاحة القذافي في 2011 في ثورة شعبية حولها القذافي إلى مواجهات عسكرية بعد أن أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وقصف المدن التي انتفضت ضد حكمه بالقذائف والصواريخ.

واعتبر ترامب تصريحات بولتون «ذات نتائج سلبية للغاية»، وقال محللون إن إطاحته قد تكون ساهمت في إعادة كوريا الشمالية لطاولة المفاوضات.

ويعد التوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ أحد أهم مبادرات السياسة الخارجية لترامب الذي عقد قمتين مع كيم في مسعى لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ورغم انهيار القمة الثانية في هانوي في فبراير الفائت والجمود الذي أعقبها، واصل ترامب التعبير عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق مشددا على علاقته الشخصية القوية مع كيم.