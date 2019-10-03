ترامب يؤكد عزمه استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية رغم التجربة الصاروخية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية على الرغم من آخر تجربة صاروخية أجرتها بيونغ يانغ، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «إنهم يريدون التحدث وسنتحدث إليهم». وقالت كوريا الشمالية الخميس إنها نجحت في اختبار «نوع جديد» من الصواريخ البالستية التي تطلقها الغواصات، قبل أيام فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات المتوقفة مع واشنطن في السويد.

وأعلنت كوريا الشمالية صباح الخميس أنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قبل محادثات مع واشنطن

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن «الصاروخ البالستي من النوع الجديد، أطلق في وضع عمودي»، الأربعاء في المياه قبالة خليج وونسان، وقالت إن الصاروخ من طراز بوكغوكسونغ-3، وفق وكالة «فرانس برس».