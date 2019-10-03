اعتداء على مقر شرطة باريس يسفر عن إصابة شرطيين

أصيب شرطيان على الأقل بجروح، بعد ظهر الخميس، في اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر الشرطة في باريس، بينما عمدت قوات الأمن إلى قتل المهاجم، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وأفاد صحفيون في «فرانس برس» أن إجراءات أمنية مشددة فرضت حول المقر الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان. وأرجأ وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، زيارته إلى تركيا كما كان مقررا، وتوجه إلى المكان، وفق المصادر.

وقبيل الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة. وقالت الرسالة: «وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة»، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المنطقة «لا تزال تحت المراقبة».