أميركا تتهم رئيس هندوراس بتلقي ملايين الدولارات من مهربي مخدرات

رئيس هندوراس خوان هيرنانديز في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 25 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

قال مدع عام فيدرالي في نيويورك، الأربعاء، إن الرئيس الحالي لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، تلقى رشاوى بملايين الدولارات من مهربي مخدرات بينهم زعيم الكارتل المكسيكي آل تشابو، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المدعي العام في بداية جلسة محاكمة أحد إخوة الرئيس بتهمة الاتجار بالمخدرات إن «المتهم كان يتمتع بحماية الرئيس الحالي (لهندوراس) الذي تلقى ملايين الدولارات من الرشاوى من مهربي مخدرات، أحدهم (جواكين) غوزمان (آل تشابو)». وأضاف مساعد المدعي العام جيسون ريتشمان، أن آل تشابو «سلم مليون دولار إلى المتهم لنقلها إلى أخيه (الرئيس)».

وكتب رئيس هندوراس في تغريدة على «تويتر» ردا على تصريحات المدعي العام، أن هذه الاتهامات «خاطئة مئة في المئة وعبثية ومثيرة للسخرية»، معقبا: «أقل جدية من قصص أليس في بلاد العجائب».

وفي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضي، دان رئيس هندوراس الذي أعيد انتخابه في 2017 «حملة تشهير يشنها مهربو مخدرات وعصابات وأشخاص فاسدون وقتلة وحتى سياسيون». فيما دعت تظاهرات عديدة في هندوراس إلى استقالته.

ورئيس هندوراس شريك مميز للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأبرم معه الأسبوع الماضي اتفاقا للتعاون حول طلبات اللجوء، يهدف إلى الحد من الهجرة السرية.