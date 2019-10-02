«قسطرة القلب» تجبر ساندرز على تعليق حملته الانتخابية في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 09:47 مساء
المرشحان للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي بيرني ساندرز (يمين) وبيت بوتيدجادج في مناظرة، 12 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن فريق حملة بيرني ساندرز الأربعاء أن السناتور الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي استعدادا للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، علق حملته الانتخابية «حتى إشعار آخر»، وأجريت له عملية قسطرة إثر انسداد أحد شرايين قلبه.

وجاء في بيان صادر عن حملته الانتخابية «خلال أحد النشاطات الإنتخابية مساء أمس شعر السناتور ساندرز بوجع في الصدر، وتبين من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود فتم وضع قسطرتين له»، وفق «فرانس برس».

ويعتبر السناتور ساندرز المعروف بمواقفه اليسارية المتشددة أكبر المرشحين الديموقراطيين سنا، وسبق أن خسر في السباق نفسه عام 2016 أمام هيلاري كلينتون التي فازت بترشيح الحزب الديموقراطي قبل أن يهزمها دونالد ترامب. ويتنافس ساندرز للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بشكل خاص مع جو بايدن (76 عاما) النائب السابق للرئيس باراك أوباما، وسناتورة ماساتشوستس اليزابيت وارن (70 عاما).

وهو المرشح الأول الذي يعلق حملته الانتخابية لاسباب صحية. وأعلن فريق حملته أنه ألغى كل مواعيده «حتى إشعار آخر» و«أن معنوياته عالية». ولم يعرف بعد ما اذا كان سيشارك في المناظرة التلفزيونية التي من المقرر ان تجمع 12 مرشحا ديموقراطيا في الخامس عشر من اكتوبر الحالي في إحدى جامعات ولاية أوهايو.

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