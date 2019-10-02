غوتيريس في اليوم العالمي «للاعنف»: خطاب الكراهية والفقر والنزاعات المسلحة من أشكال العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 08:30 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة للعالم في مناسبة اليوم الدولي «للاعنف»، الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية 150 لميلاد المهاتما غاندي، الرمز العالمي للسلام، أكد خلالها غوتيريس أن رؤية هذا الرمز لا تزال يتردد صداها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ما تقوم به الأمم المتحدة من أعمال في سبيل تحقيق التفاهم والمساواة والتنمية المستدامة وتمكين الشباب وحل المنازعات بالطرق السلمية.

وأضاف غوتيريس في بيان له أن من أشكال العنف حالة الطوارئ المناخية وما يترتب عليها من آثار مدمرة، والدمار الناجم عن النزاعات المسلحة، إضافة إلى المهانة المرافقة للفقر،والظلم النابع من انتهاكات حقوق الإنسان.

صور العنف
وأورد البيان أن من صور العنف «وحشية الجراح التي يخلفها خطاب الكراهية مثل ما يتم نشره في الفضاء الافتراضي وعلى أرض الواقع من خطابات (مقززة) تستهدف الأقليات وأي شخص يعتبر مختلفاً».

وأكد غوتيريس أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرتين عاجلتين للتصدي لهذه الظواهر، وهما خطة عمل لمناهضة خطاب الكراهية، وأخرى بشأن حماية وسلامة المواقع الدينية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أصدر نداءً عالميًّا، الأسبوع الماضي، لإعلان عقدٍ للعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، «وهذه خارطة طريقنا للابتعاد عن العنف، والتوجه نحو السلام والرخاء والكرامة فوق كوكب معافى».

وفي ختام البيان، أعرب الأمين العام عن أمله في أن يتعظ العالم من غاندي فقد كان «لا يتوقف عن التذكير بالهوة التي تفصل بين ما نقوم به وما نحن قادرون على القيام به». وحث على أن يفعل كل شخص ما بوسعه لسد هذه الفجوة والسعي نحو بناء مستقبل أفضل للجميع.

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