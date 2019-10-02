ميركل تأمل في «خروج بريطاني منظم» من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 08:23 مساء
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برلين (أ ف ب)

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن على الشركاء الأوروبيين البقاء «متحدين» حيال «التسوية» الجديدة التي اقترحتها لندن لتجنب بريكست (الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي) من دون اتفاق.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نبقى متحدين»، في إشارة إلى الدول الأوروبية الـ27، وفق «فرانس برس»

وأضافت: «سننظر بإمعان في مقترحات المملكة المتحدة»، ولكنّها أوضحت أنّه «ليس بالإمكان قول شيء» في هذا الصدد الوقت الراهن.

واشارت إلى أنّ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه يحظى بدعم الدول الأعضاء بشكل كامل، مضيفة «سنتحدث (بشأن التسوية) لاحقاً».

ونشرت الحكومة البريطانية، بعد ظهر الأربعاء، مقترحها للتسوية بشأن الحدود الإيرلندية لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر. وقالت لندن إنّ المقترح يجنّب مراقبة جمركية مادية عند الحدود.

وفي كلمة، الأربعاء، أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر (شمال غرب انكلترا)، حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه في حال رفض خطته، فإنّ المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر «مهما حصل».

وأعلنت المستشارة الألمانية أنّها ورئيس الوزراء الهولندي لا يزالان يأملان بـ«خروج منظم»، متداركة أنّ البلدين «مستعدان» في حال أخفقت الجهود.

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