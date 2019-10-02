يونكر : «نقاط إشكالية» في اقتراح جونسون حول بريكست

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إثر اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله الأخير الى بروكسل «لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة».

وقال مكتب يونكر في بيان إن الأخير «أقر بوجود تقدم إيجابي خصوصا في ما يتعلق بجعل الإجراءات المتعلقة بكل البضائع الآتية من بريطانيا التي تدخل ايرلندا الشمالية موحدة»، وفق «فرانس برس».

لكن يونكر «حرص على الإشارة أيضا الى بقاء نقاط إشكالية عدة لا تزال بحاجة الى جهد إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدارة شبكة الأمان (باكستوب)» بالنسبة الى ايرلندا الشمالية.