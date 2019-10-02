بعد فشل المبادرة الفرنسية.. روحاني: إيران لا تزال منفتحة على الحوار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 02:54 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 24 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن طهران لا تزال منفتحة على الحوار بعد فشل المبادرة الفرنسية الهادفة للتقريب بين الأميركيين والإيرانيين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد روحاني أن إيران كانت جاهزة لتقوم بـ«مفاوضات مثمرة»، وذلك في إشارة إلى جهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الدبلوماسية في نيويورك يومي 23 و24 سبتمبر.

ويسعى ماكرون لأن يتم عقد لقاء مباشر بين روحاني ونظيره الأميركي، دونالد ترامب. وأعلن روحاني في مجلس الوزراء «من وجهة نظري، لا يزال الطريق (أمام الحوار) مفتوحا».

وأعرب عن شكره «للرئيس الفرنسي، فقد بذل قصارى جهده خلال الـ48 ساعة في نيويورك، خصوصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة» هناك، وذلك في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي.

وأوضح روحاني أن فرنسا أعدت خطة كانت قابلة للقبول، لكن البيت الأبيض هو من منع التوصل إلى نتيجة، متابعا أنه «خلال ذروة المفاوضات الدبلوماسية، أعلن الرئيس الأميركي مرتين خلال 24 ساعة بوضوح أن (الولايات المتحدة) تريد تكثيف العقوبات ضد إيران».

وتابع الرئيس الإيراني: «قلت لأصدقائنا الأوروبيين: ما الذي علينا تصديقه؟ هل نصدق ما تقولونه أنتم، أن الولايات المتحدة حاضرة (لرفع العقوبات)، أو ما يقوله الرئيس الأميركي؟»، معتبرا أن انعدام الثقة هو ما منع عقد اللقاء بينه وبين ترامب في نيويورك.

ولم يشر روحاني خلال كلمته إلى أنه كان ينوي عقد محادثة مباشرة مع ترامب، هاتفيا أو وجها لوجه.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن ماكرون تمكن من إقناع ترامب بالاتصال بروحاني في 24 سبتمبر عبر خط مؤمن أعده الوفد الفرنسي خصيصا لهذا الغرض في نيويورك، وبموافقة الطرفين، يربط بين فندق لوتي، حيث يقيم الرئيس الأميركي وفندق «ميلينيوم» حيث الوفد الإيراني، لكن روحاني رفض بنهاية الأمر قبول الاتصال.

وأعلن روحاني مطلع سبتمبر أن إيران ترفض بالمبدأ فكرة مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية
ليبيا
الأزمة الليبية: الحل القادم من الخارج بين تحفظ وقبول أطراف الداخل
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الشوكولاتة الداكنة غير مفيد للبصر