جونسون يعلن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر الجاري «بغض النظر عما سيحدث»، أي مع إقامة اتفاق أو دونه.

وقال جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر اليوم الأربعاء: «ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدما. لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأوضح أن اتفاق بريكست الذي سيقدمه اليوم للاتحاد الأوروبي هو «تنازل» من جانب المملكة المتحدة، داعيا الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازل أيضا.

كما أشار إلى أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل.

وحذر جونسون الأربعاء من أن الخروج من دون اتفاق «سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين»، مؤكدا أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك.

وتابع: «لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن البديل (للخطة) هو خروج دون اتفاق. وهذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها».