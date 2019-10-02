جونسون يعلن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 01:26 مساء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر الجاري «بغض النظر عما سيحدث»، أي مع إقامة اتفاق أو دونه.

وقال جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر اليوم الأربعاء: «ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدما. لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأوضح أن اتفاق بريكست الذي سيقدمه اليوم للاتحاد الأوروبي هو «تنازل» من جانب المملكة المتحدة، داعيا الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازل أيضا. 

كما أشار إلى أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل. 

وحذر  جونسون الأربعاء من  أن الخروج من دون اتفاق «سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين»، مؤكدا أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك.

وتابع: «لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن البديل (للخطة) هو خروج دون اتفاق. وهذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية
ليبيا
الأزمة الليبية: الحل القادم من الخارج بين تحفظ وقبول أطراف الداخل
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الشوكولاتة الداكنة غير مفيد للبصر