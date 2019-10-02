مئات المحتجين يعتصمون في هونغ كونغ بعد إصابة متظاهر برصاص الشرطة

جانب من اعتصام المحتجين في هونغ كونغ. (الإنترنت)

تجمع مئات المحتجين في هونغ كونغ، صباح الأربعاء، أمام مدرسة متظاهر شاب يبلغ من العمر 18 عاما، جرح، الثلاثاء، برصاص حي أطلقته الشرطة أثناء مواجهات اندلعت على هامش تظاهرات مؤيدة للديمقراطية.



وهتف تلاميذ تجمعوا أمام مدرسة تسانغ شي-كين، وهم يرفعون صورا للحادثة التي تم تصويرها، «ليس هناك مثيرو شغب، فقط طغيان»، حسب ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس».



وأصيب تسانغ شي-كين بجروح في حي تسوين وان على بعد عشرة كيلومترات من وسط المدينة، بعد أن أطلق شرطي النار عليه من مسافة قريبة وأصابه على مستوى الصدر، في حين كان محتجون يهاجمون وحدته.



وقالت الحكومة في بيان إنه «حسب المعلومات الأخيرة التي أفاد بها المستشفى، وضعه الحالي مستقر». وهذا المتظاهر الأول الذي يسقط ضحية للرصاص الحي منذ بدء المواجهات بين أنصار الديمقراطية وقوات الأمن.



وأوضح ستيفن لو، قائد شرطة هونغ كونغ، أن مطلق النار كان خائفا على حياته و«في وقت قصير جدا، اتخذ قرارا وأطلق النار على المهاجم».



ويعترض متظاهرون على هذه الرواية، ويؤكدون أن الشرطي اقتحم الحشد وأخرج سلاحه الناري.



وكتب الناشط جوشوا وونغ، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحركة المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، على «تويتر»: «هونغ كونغ باتت دولة بوليسية بحكم الأمر الواقع».



ونزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع، الثلاثاء، في تحد لبكين، التي كانت تحيي الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



واندلعت في هذا اليوم أسوأ أعمال عنف منذ قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات. وأكدت المستشفيات أنها استقبلت أكثر من سبعين شخصا، الثلاثاء، في حين تحدثت الشرطة عن جرح 25 شرطيا. وأشارت إلى أنها أوقفت 160 شخصا وأنها أطلقت النار ست مرات في المجمل. وشهدت أحياء مختلفة في المدينة مواجهات طويلة حتى وقت متأخر من الليل.

جانب من اعتصام المحتجين في هونغ كونغ. (الإنترنت)