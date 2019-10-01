ماكرون يحذر من «المخاوف الكبرى» المغذية للإعجاب بـ«الأنظمة الاستبدادية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 09:46 مساء

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى تعزيز قيم أوروبا لمواجهة «عودة المخاوف الكبرى»، التي تغذي «الإعجاب بالأنظمة الاستبدادية».

وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، رسم ماكرون صورة قاتمة لوضع العالم على خلفية «التراجع غير المسبوق للنظام التعددي»، حسب «فرانس برس».

وقال: «إن قيمنا ومبادئنا تلقى أيضا معارضة في الداخل (داخل أوروبا) وسط هذا التسارع الكبير للتاريخ الذي نعيشه. إنها تصطدم بالتهديد الإرهابي، والتغيرات الرقمية والمناخية والديموغرافية، وأزمة الرأسمالية المتعولمة، التي لم تعرف معالجة مسألة التفاوت. وراء كل هذه الظواهر هناك منطق وديناميات، تكون أحيانا مختلفة تماما، لكنها تحصل في الوقت نفسه وتسجل عودة المخاوف الكبرى التي نشهدها تعود إلى الظهور في كل مكان. ويضاف إليها أيضا الابتعاد عن المنطق والخوف من العالم، وفقدان الثقة بما نحن عليه».

واعتبر أنه بمواجهة هذا الواقع «هناك سبيلان متعارضان تماما يتعززان: الانطواء على الذات واللجوء إلى الدولة القوية، مع إعجاب متنام لشعوبنا بالأنظمة الاستبدادية»، وهو ما «سيكون خطأ تاريخيا ويدفعنا إلى حالة من الضياع».

والسبيل الآخر هو «الوهم»، الذي يؤمن به أولئك الذين «يرغبون بأن يكون العالم مختلفا عما هو عليه». ودعا ماكرون إلى «عدم الانجرار وراء أي من هذه السبيلين»، بل «أن نجعل ديمقراطياتنا أكثر متانة من خلال استعادة كل ما يجعل منا أوروبيين»، أي «رفضنا الإضعاف ولكن في إطار الدفاع عن الحقوق» الديمقراطية.

وقال إنه يعتمد في ذلك على مجلس أوروبا، الذي يحتفل، الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيسه. وتم إنشاء مجلس أوروبا العام 1949، الذي يتخذ مقرا في ستراسبورغ، ويعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون، ويتألف من مملثين عن 47 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي وأيضا روسيا وأوكرانيا وتركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة