إيران.. أحكام بسجن أربعة أشخاص بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 06:37 مساء

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أحكاما على أربعة أشخاص إضافيين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا، بينها حكم بالإعدام.

وصرح الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي أن «محكمة ثورية أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بإعدام شخص متهم بالتجسس لصالح جهاز (استخبارات) أميركي»، وفق «فرانس برس».

ولم يذكر إسماعيلي اسم هذا الشخص، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هويته في حال أكدت المحكمة العليا الحكم. من جهة أخرى، كشف الناطق عن أسماء الثلاثة الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، وهم علي نفاريه، ومحمد علي بابابور، لصالح واشنطن، ومحمد أمين نسب، لصالح لندن.

وأضاف إسماعيلي أنه حُكم على أول شخصين أيضا بدفع مبلغ قدره «55 ألف دولار» إلى الدولة، يمثل، حسب قوله، مبالغ تلقياها لدى تنسيقهما مع الأميركيين. وفي يوليو، أعلنت طهران أنها أوقفت 17 إيرانيا وحكمت بإعدام عدد منهم، في إطار عملية تفكيك «شبكة تجسس» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كُشف عنها الشهر السابق.

وحسب السلطات الإيرانية، تم توقيف المشتبه بهم بين مارس 2018 ومارس 2019. وفي منتصف سبتمبر، أعلن إسماعيلي توجيه اتهامات بالتجسس إلى ثلاثة أستراليين، كانت كانبيرا أعلنت أنهم أوقفوا في إيران قبل بضعة أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة