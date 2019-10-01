إيران.. أحكام بسجن أربعة أشخاص بتهمة التجسس

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أحكاما على أربعة أشخاص إضافيين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا، بينها حكم بالإعدام.

وصرح الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي أن «محكمة ثورية أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بإعدام شخص متهم بالتجسس لصالح جهاز (استخبارات) أميركي»، وفق «فرانس برس».

ولم يذكر إسماعيلي اسم هذا الشخص، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هويته في حال أكدت المحكمة العليا الحكم. من جهة أخرى، كشف الناطق عن أسماء الثلاثة الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، وهم علي نفاريه، ومحمد علي بابابور، لصالح واشنطن، ومحمد أمين نسب، لصالح لندن.

وأضاف إسماعيلي أنه حُكم على أول شخصين أيضا بدفع مبلغ قدره «55 ألف دولار» إلى الدولة، يمثل، حسب قوله، مبالغ تلقياها لدى تنسيقهما مع الأميركيين. وفي يوليو، أعلنت طهران أنها أوقفت 17 إيرانيا وحكمت بإعدام عدد منهم، في إطار عملية تفكيك «شبكة تجسس» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كُشف عنها الشهر السابق.

وحسب السلطات الإيرانية، تم توقيف المشتبه بهم بين مارس 2018 ومارس 2019. وفي منتصف سبتمبر، أعلن إسماعيلي توجيه اتهامات بالتجسس إلى ثلاثة أستراليين، كانت كانبيرا أعلنت أنهم أوقفوا في إيران قبل بضعة أيام.