واشنطن والرياض تبحثان تنسيق الدفاع بعد الهجوم على المنشآت النفطية

حطام في المنشأة النفطية التابعة لشركة «أرامكو» في خريص في السعودية التي تعرضت لهجمات تبناها الحوثيون. (أ ف ب)

زار ضابط كبير في البحرية الأميركية، السعودية، هذا الأسبوع، لبحث التنسيق في الدفاع البحري بعد هجوم الشهر الماضي الذي استهدف منشآت نفطية في المملكة الغنية بالنفط.

وأكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، جيم مالوي، حسب البيان، أن الزيارة شكلت «فرصة لبحث جهودنا المشتركة في التقدم لتنسيق الدفاع ضد الاستفزاز والهجوم»، حسب بيان الثلاثاء، وفق «فرانس برس» وتابع البيان أن الزيارة تركزت على دور البحرية السعودية «في الجهود لتعزيز الدفاعات ضد الهجمات الإيرانية».

وانضمت الرياض إلى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، لحماية حركة السفن في الخليج، مع تصاعد التوتر مع إيران عقب هجمات وقعت في 14 سبتمبر، واستهدفت حقل خريص الواقع في شرق السعودية، وأضخم معمل لمعالجة النفط الخام بالعالم في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالا. والتقى مالوي قائد القوات البحرية السعودية، فهد الغفيلي، في الرياض الأحد.

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو، إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة وناقلات نفط في منطقة الخليج، وحملت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران، التي نفت أي ضلوع لها فيها. وتسعى واشنطن لتشكيل هذا التحالف الدولي لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن على ما يبدو من جذب كثير من الدول، لا سيما أن الكثير من حلفائها يتوجسون من جرهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة، التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.

وانضمت حتى الآن كل من أستراليا وبريطانيا والإمارات وأيضا البحرين إلى هذا التحالف. ورفض الأوروبيون العرض، لأنهم لا يريدون المشاركة في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القاضية بممارسة «ضغوط قصوى» على إيران، كما أنهم يحاولون الحفاظ على الاتفاق حول النووي الإيراني، الذي انسحب منه ترامب العام الماضي.

وتقضي فكرة واشنطن بأن تتولى كل دولة مواكبة سفنها التجارية بدعم من الجيش الأميركي، الذي يؤمن المراقبة الجوية وقيادة العمليات.