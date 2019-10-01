كوريا الشمالية تتفاوض مع واشنطن حول الملف النووي.. الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 12:08 مساء

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة الجمعة المقبل، في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة بينهما في فبراير الماضي.

واتفق الجانبان على إجراء اتصال مبدئي في الرابع من أكتوبر الجاري وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، حسبما نقلت «فرانس برس» عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.

وأضافت هوي: «أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل على تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة»، دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.

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