بدء الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

انطلقت في بكين، الثلاثاء، الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين الضخمة في وسط العاصمة.

وأعلن رئيس الوزراء لي كيقيانغ، انطلاق الاحتفالات من بوابة تيان إنمين، نفس المكان الذي أعلن منه ماو تسي-تونغ في الأول من أكتوبر 1949 قيام الجمهورية الشيوعية، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطاب ألقاه في بكين في مستهل الاحتفالات، إن «ما من قوة في العالم يمكنها أن تهز دعائم الأمة الصينية.. ما من قوة يمكنها أن تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من المضي قدما».