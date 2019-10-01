نيودلهي تدافع في واشنطن عن حقّها في شراء أسلحة روسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 01:40 صباحا
بطارية اس-400 روسية للدفاع الجوي الصاروخي, (أ ف ب)

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، الإثنين، عن حقّ بلاده في شراء نظام دفاع جوّي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالردّ عليها بفرض عقوبات على نيودلهي.

وقال الوزير الهندي للصحافيين قبيل لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو «قلنا دائماً إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيّاً تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أيّ دولة، أيّاً تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أميركا»، داعيا إلى «الاعتراف بحقّ بلاده في حرية الاختيار».

وكانت نيودلهي وافقت العام الماضي، على شراء خمسة أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز أس-400 مقابل 5.2 مليار دولار، ولكنّ الولايات المتحدة أقرّت في 2017 قانوناً ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أيّ بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.

رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الهند بالتحضير لـ«حمام دم» في كشمير

ويهدف هذا القانون إلى معاقبة موسكو لتورّطها في النزاعين الدائرين في كلّ من أوكرانيا وسوريا، وكذلك لتدخلّها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأعلنت واشنطن أنّها ستفرض على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، عقوبات بسبب شراء أنقرة منظومة أس-400، على الرّغم من أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقرن حتى الساعة قولها بالفعل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة