مارك ميلاي..رئيس أركان جديد للجيش الأميركي ومستشار عسكري لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 08:17 مساء
ترامب ورئيس الاركان الجديد خلال احتفال عسكري في فيرجينيا، 30 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أصبح الجنرال مارك ميلاي (61 عاما) الإثنين رئيس هيئة الاركان الجديد للجيش الأميركي وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الأركان الجديد المعروف بصراحته بعد ان ادلى اليمين بحضور ترامب «يمكنكم ان تثقوا بانني ساقدم لكم دائما مشورة عسكرية مطلعة وصريحة وغير منحازة»، وفق «فرانس برس». ورد ترامب في خطاب لاختتام حفل اداء اليمين «أانك صديقي ومستشاري وتستحق هذا المنصب لم اشك في ذلك يوما».

والجنرال ميلاي ضابط لامع تخرج من جامعة برنستون وشارك في حربي العراق وافغانستان. ويخلف الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك اوباما في هذا المنصب في 2015 لعامين وجدد ترامب في 2017 ولايته لعامين جديدين. واختار ترامب في ديسمبر الجنرال ميلاي عندما كان رئيس أركان سلاح البر خلفا للجنرال دانفورد الذي عارض تعيينه جيم ماتيس وزير الدفاع في حينها وكان يفضل ترشيح رئيس أركان سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدشتاين.

ويستفيد رئيس الأركان الجديد من قانون تم إقراره عام 2017 لزيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه إلى الضعف (من عامين إلى أربعة اعوام) لضمان استمرارية عسكرية رغم تعاقب الإدارات الأميركية.

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