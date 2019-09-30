مركز العمليات الجوية الأميركية يختبر نقل القيادة من قاعدة العديد القطرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 05:12 مساء

اختبر سلاح الجو الأميركي بنجاح نقل قيادة العمليات من قاعدة العديد في قطر إلى مقر قيادته المركزية في ولاية ساوث كارولاينا في الولايات المتحدة، في إجراء هو الأول من نوعه، مع اقتراب انتهاء عقد الاستثمار المبرم بين واشنطن والدوحة لاستخدام القاعدة بحول 2023.

وخيم السكون على مدار 24 ساعة على قاعة التحكم في قاعدة العديد الجوية، التي من المفترض أن تكون واحدة من الأكثر انشغالا في العالم، وخلت تماما من الموظفين، وفق ما أظهرت صور وكالات الأنباء العالمية، بحسب «سكاي نيوز عربي».

وتعد القاعدة الأميركية العسكرية الأضخم في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من قطر مقرا لها. وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية على التجربة بالقول إن «نقل مركز القيادة لم يؤثر على العمليات المستمرة»، وأرفقت تقريرها بصورة لغرفة التحكم خالية تماما من الموظفين.

وأضافت الصحيفة أنه خلال التجربة، التي جرت، الأحد، كان هناك 300 طائرة أميركية حلقت في أجواء سورية وأفغانستان ومنطقة الخليج، وفق ما ذكر مسؤولون عسكريون أميركيون. وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التحكم بهذه الطائرات وإدارة كافة العمليات من على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، في تكتيك سيغدو استراتيجية معتمدة لـ8 ساعات شهريًا في الفترة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن تهديدات إيران المستمرة في المنطقة دفع سلاح الجو الأميركي إلى اختبار هذا الإجراء، لا سيما أن أنظمة الدفاع التي تعتمد عليها القاعدة الأميركية، مطورة لمواجهة الطائرات والصواريخ التي تحلق على ارتفاعات عالية، وليس تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وذكرت الصحيفة أن تطوير قدرات التحكم عن بعد والقيادة المتنقلة للعمليات، من شأنه تخفيف خطر التهديد وزيادة القدرة الأميركية على مواجهة الهجمات الإيرانية مستقبلا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إنه لا توجد خطط آنية لإغلاق القاعدة في قطر، إلا أن هناك توجهًا لنقل 800 شخص من موظفيها بشكل دائم إلى الولايات المتحدة قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن الدوحة أنفقت مليار دولار لبناء القاعدة العسكرية في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق قبل أن تنتقل إليها قيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط. وتسعى الدوحة إلى تحويل العديد إلى قاعدة دائمة، مع قرب انتهاء عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بحلول 2023، وفي سبيل ذلك، أنفقت مليارا و800 مليون دولار لتجديد القاعدة.

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