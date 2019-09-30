الحرس الثوري الإيراني: تدمير إسرائيل «لم يعد حلما بل هدف يمكن تحقيقه»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 03:48 مساء

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الإثنين أن تدمير إسرائيل أمر ممكن، مشيرًا الى ان ذلك «لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه».

وقال اللواء سلامي «لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «لا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه» وذلك كما نقل عنه الموقع الرسمي للحرس الثوري. وأوردت تصريحاته ايضا وكالتا «فارس» للانباء و«تسنيم». وأدلى اللواء سلامي بهذه التصريحات في طهران خلال اجتماع دوري لقادة الحرس الثوري فيما يخشى عدد من المراقبين تصعيدا في التوتر بين طهران من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة اخرى يمتد الى كل الشرق الأوسط.

وأوردت تصريحاته أيضا وكالة الأنباء الإيرانية (إلإرنا) في إطار خبر تحت عنوان «الإعداء يعانون من ضعف لا يمكن العودة عنه» مشددة على قول اللواء سلامي إنه رغم «العداء» لإيران فانها تزداد قوة «وستخرج منتصرة على خصومها».  ويعد العداء لإسرائيل من ثوابت سياسة إيران ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بينما تدعم طهران بشكل واضح حركتي حماس والجهاد الاسلامي في الاراضي الفلسطينية وحزب الله الشيعي اللبناني.

في يونيو 2018 أكد المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي «موقف» طهران الثابت بان اسرائيل تشكل «سرطانا في الشرق الاوسط ويجب استئصاله».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس يلتقط سيلفي قبل خطابه في الأمم المتحدة