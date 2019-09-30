هونغ كونغ تستعد لأعمال عنف تسرق الأضواء من احتفالات ذكرى تأسيس الصين الشيوعية

امرأة تسير على رسم غرافيتي على أحد أرصفة هونغ كونغ، 30 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

يستعد المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشيوعية غدا الثلاثاء، لمواجهات جديدة في شوارع المدينة التي تنتشر فيها أكوام الحجارة ورسوم الغرافيتي غداة يوم شهد أعنف مواجهات منذ أسابيع. وشهدت المدينة أمس الأحد، أعنف مواجهات منذ أسابيع، إذ تصدت شرطة مكافحة الشغب وعلى مدى ساعات للمتظاهرين فيما تغطت الشوارع بالغاز المسيل للدموع والدخان المتصاعد من حواجز مشتعلة.

ونزل الملايين إلى شوارع بكين في نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، فيما اشتبك الناشطون مرارا مع الشرطة في أكبر تحد لحكم الصين منذ أن أعاد المستعمر البريطاني المدينة إلى الصين. وتفاقم التوتر في الأيام القليلة الماضية.

وتعتزم بكين تنظيم احتفالات كبيرة تبدأ غدا الثلاثاء إحياء لذكرى مرور سبعة عقود على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مع عرض عسكري ضخم يؤكد تحول البلاد إلى قوة عظمى على الصعيد الدولي. لكن الاضطرابات المتواصلة في هونغ كونغ تهدد بسرقة الأضواء من هذه الاحتفالات في وقت يتصاعد الغضب الشعبي في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي على خلفية تراجع الحريات الممنوحة لها في ظل هيمنة سلطة بكين المركزية.

اضطرابات هونغ كونغ تهدد بسرقة الأضواء من احتفالات تأسيس جمهورية الصين

وتعهّد الناشطون تنظيم سلسلة مسيرات على مدى الأيام التي تسبق احتفالات الصين باليوم الوطني، والذي اعتبروه «يوم حداد». وشهد الأحد أعنف مواجهات خلال أسابيع، إذ اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه في عدة مواقع خلال مواجهات مع متظاهرين متشددين رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة. وقالت سلطات المستشفيات إن 40 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطيرة.

منع مسيرة للمرة الرابعة

ولا تبدو مؤشرات تذكر على تراجع الاحتجاجات. واليوم الإثنين أعلنت السلطات مواصلة فرض حظر على مسيرة مقررة في اليوم الوطني، مشيرة إلى مخاوف أمنية. ونددت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، بالقرار وقالت إنها رابع مرة يتم فيها رفض اقتراحاتها لتنظيم مسيرة.

عودة الصدامات العنيفة بين محتجين وشرطة هونغ كونغ

وقالت الناطقة باسم المجموعة، بوني ليونغ، للصحفيين «هونغ كونغ حاليا تتمتع بحريات تتضاءل أكثر فأكثر، وتصبح أكثر وأكثر مثل بكين». ومع حظر المسيرة القانونية دعت منتديات الإنترنت التي تستخدمها الحركة الاحتجاجية إلى النزول في مسيرات عشوائية في أنحاء المدينة في مسعى للضغط على موارد الشرطة.

وكتب مستخدم على أحد المنتديات الكبيرة «أريد أن أرى الملايين يقاطعون فعاليات وطنية ويؤدون إلى احتجاجات عنيفة في الأول من أكتوبر»، وحصل تعليقه على عدد كبير من التأييد. واستجاب طلاب مدارس وجامعات اليوم الإثنين لدعوة لمقاطعة الدروس ليوم واحد.

منشورات للتظاهر

ورغم حتمية تجدد المواجهات انتشر عمال البلدية في أنحاء المدينة صباح اليوم لبدء عملية تنظيف باتت الآن روتينية. وجمع العمال حجارة الأرصفة التي تم نزعها في أكوام، وأزالوا ركام الحواجز المحترقة وجمعوه في أكياس على طول الشارع الممتد مسافة أربعة كيلومترات، حيث اندلعت مواجهات أمس الأحد. وانتشرت رسوم الغرافيتي في كل مكان وتناثرت المنشورات الخاصة بالتظاهرات. ورش جدار أحد مقاهي ستارباكس بعبارات منددة بالشرطة ودعوات للمقاطعة.

ويطالب المتظاهرون بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة بارتكاب انتهاكات وبالعفو عن المعتقلين وحق سكان هونغ كونغ في انتخاب قادتهم، وهي مطالب ترفضها الصين. وتوجهت المسؤولة التنفيذية للمدينة، كاري لام، إلى بكين اليوم الإثنين للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.