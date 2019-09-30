برلمانية إيطالية تهاجم رئيس وزراء المجر بعد تصريحاته عن حدود بلادها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 01:18 مساء
البرلمان الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت).

رفضت برلمانية إيطالية تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، التي قال فيها إن بلاده مستعدة لحماية الحدود الإيطالية من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

أوربان قال في خطاب بعد إعادة انتخابه رئيسا لحزب (Fidesz) في نهاية مؤتمره الـ28: «عزيزي رئيس الوزراء (الإيطالي جوزيبي كونتي)، إذا لزم الأمر، فنحن على استعداد لتولي حماية بعض أقسام الحدود الإيطالية.. سنبدأ بإعادة عدد كبير من المهاجرين أيا كان مصدرهم»، حسبما نقلت وكالة «آكي»، الإيطالية اليوم الإثنين.

عضو مجلس النواب الإيطالي من الحزب الديمقراطي، ديبورا سيراكياني، ردت على المسؤول المجري وقالت: «عليه أن يهتم أوربان ببيته، وبإجراءات التعدي المفروضة على المجر، للقواعد التي تعرض للخطر استقلال العدالة وحرية الصحافة».

وأشارت إلى أن أوربان أقام «الاحتفالات بأموال أوروبا وإيطاليا أيضا»، مضيفة: «لعله يفكر بتمويل حرس الحدود من الأموال الأوروبية، أو بناء قوة بحرية دون علم الاتحاد الأوروبي». وتابعت: «يجب على أوربان أن يعرف مدى جهل الأحزاب الشقيقة؛ إيطاليا بلد عظيم وهذه الكلمات سخيفة تلك التي تتحدث عن حماية أجزاء من الحدود الإيطالية».

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