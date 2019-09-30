هجومان على قاعدة أميركية وموكب أوروبي في الصومال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 01:13 مساء

هاجمت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، اليوم الإثنين، قاعدة جوية أميركية وموكبا للاتحاد الأوروبي يضم مستشارين عسكريين في هجومين منفصلين في الصومال، وفق ما أفاد شهود ومسؤول أمني لوكالة «فرانس برس».

وقال الشاهد محمد عدن الذي يقيم قرب موقع الهجوم على القاعدة الأميركية في بليدوغلي لـ «فرانس برس» عبر الهاتف «وقع انفجاران كبيران، الأول أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف لإطلاق النار بعد الانفجارين لكننا لا نعرف التفاصيل»، فيما أكد عمر ابيكار وهو ضابط صومالي الهجوم الثاني الذي استهدف في مقديشو موكبا أوروبيا ينقل مستشارين مشيرا إلى «وقوع ضحايا».

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