19 قتيلا بحريق مصنع في شرق الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:08 صباحا
صورة التقطت من الجو تظهر مبان تدمرت جراء الانفجار الذي شهده مصنعا للموا الكيميائية في يانتشينغ، 22 مارس 2019 (أ ف ب)

قالت السلطات المحلية في شرق الصين، اليوم الإثنين، إن 19 شخصا لقوا مصرعهم جراء حريق في مصنع للسلع الاستهلاكيّة، اندلع أمس الأحد في مقاطعة تشيجيانغ، ويجري التحقيق بأسبابه. 

وأضاف مسؤولون محلّيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمّ إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى. وتأتي هذه المأساة في وقت يعدّ فيه النظام الشيوعي للاحتفال غدا الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من أكتوبر، والتركيز بدلا من ذلك على «الطاقة الإيجابية». وكثيرا ما تشهد الصين حوادث صناعية إذ لا يتم تطبيق قواعد السلامة بشكل صارم. 

وكان انفجار وقع بمصنع كيميائي في مقاطعة جيانغسو (شرق) في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس يلتقط سيلفي قبل خطابه في الأمم المتحدة