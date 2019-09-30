19 قتيلا بحريق مصنع في شرق الصين

صورة التقطت من الجو تظهر مبان تدمرت جراء الانفجار الذي شهده مصنعا للموا الكيميائية في يانتشينغ، 22 مارس 2019 (أ ف ب)

قالت السلطات المحلية في شرق الصين، اليوم الإثنين، إن 19 شخصا لقوا مصرعهم جراء حريق في مصنع للسلع الاستهلاكيّة، اندلع أمس الأحد في مقاطعة تشيجيانغ، ويجري التحقيق بأسبابه.

وأضاف مسؤولون محلّيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمّ إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى. وتأتي هذه المأساة في وقت يعدّ فيه النظام الشيوعي للاحتفال غدا الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من أكتوبر، والتركيز بدلا من ذلك على «الطاقة الإيجابية». وكثيرا ما تشهد الصين حوادث صناعية إذ لا يتم تطبيق قواعد السلامة بشكل صارم.

وكان انفجار وقع بمصنع كيميائي في مقاطعة جيانغسو (شرق) في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل.