توافد زعماء العالم على باريس لحضور جنازة شيراك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 10:49 صباحا
صورة من جنازة شيراك (أرشيفية: الإنترنت)

توافد نحو 30 زعيما أجنبيا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين؛ لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفى الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاما، ويثني فرنسيون كثيرون على شيراك بوصفه زعيما رسخ دور فرنسا على الساحة العالمية ولمعارضته غزو العراق العام 2003، ولم تتلطخ صورته كثيرا بإدانته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام.

وتقام جنازة عسكرية لشيراك عند فندق أوتيل ديزينفاليد بوسط باريس حيث يوجد جثمانه لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن ينقل في موكب إلى كنيسة سان سولبيس، وسيدفن شيراك في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس التي توفيت العام 2016، وفق وكالة «رويترز».

وهناك سينضم رؤساء الدول والحكومات الزائرون إلى شخصيات فرنسية بارزة لحضور مراسم الجنازة. ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء لاحقا للغداء في قصر الإليزيه. ومن بين الزعماء الآخرين الذين سيحضرون المراسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

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