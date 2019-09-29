الحوثيون يعلنون قتل 200 وأسر ألفين من القوات الحكومية على الحدود السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 06:32 مساء
صورة مأخوذة من شريط فيديو وزعه الحوثيون في اليمنقالوا أنها لأسرى من القوات الحكومية اليمنية. (أ ف ب)

أعلن الحوثيون الأحد أنهم قتلوا نحو 200 جندي من القوات الموالية للحكومة اليمنية وأسروا نحو ألفين آخرين في عملية عسكرية جرت الشهر الماضي على الحدود مع السعودية.

وكان الحوثيون أعلنوا السبت وقوع الآلاف في الأسر بينهم جنود سعوديون في هذا الهجوم، لكنهم اكتفوا بالقول الأحد إن معظم الأسرى من اليمنيين مع وجود «أسرى من جنسيات أخرى»، وفق «فرانس برس».

هل يضرب ترامب إيران ردا على «هجوم أرامكو»؟

وقال الناطق باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء الأحد أن هناك «أكثر من 200 قتيل استهدفوا بعشرات الغارات أثناء الفرار أو الاستسلام»، مؤكدا أيضا «وقوع أكثر من ألفي مقاتل» في الأسر. وبحسب سريع فإن العملية «العسكرية الواسعة» التي نفذتها في الخامس والعشرين من أغسطس استمرت ثلاثة أيام. وعرض في المؤتمر الصحافي ما قال إنه لقطات مصورة من الهجوم.

ومن جانبه، أفاد مصدر عسكري يمني من القوات الموالية للحكومة اليمنية أن عدد الأسرى اليمنيين «أقل من (إعلان الحوثيين)، مشيرا أن العدد قرابة 1300 جندي» بينهم 280 أصيبوا بجراح. وبحسب المصدر فإنه في شهر أغسطس الماضي تمت محاصرة الجنود اليمنيين «لأربعة أيام بعد عملية التفاف من قبل الحوثيين» في كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين.

بومبيو: هجمات «أرامكو» مصدرها إيران.. والحوثيون يهددون بضرب الإمارات

وكان الحوثيون اليمنيون قاموا مؤخرا بسلسلة من الإعلانات الكبرى في الأسابيع الاخيرة، بما في ذلك «مبادرة سلام» عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعوديّة. وتبنّى الحوثيّون الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأة خريص النفطيّة الواقعة في شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم يقع في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالاً من خريص.

بينما اتهمت الولايات المتحدة والسعودية ايران بالوقوف خلف الهجمات، مؤكدة أنه تم تنفيذ الهجمات باستخدام أسلحة متطورة ليست بحوزة الحوثيين. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تصاعد مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس 2015.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة أعلى بكثير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية