الحوثيون يعلنون قتل 200 وأسر ألفين من القوات الحكومية على الحدود السعودية

صورة مأخوذة من شريط فيديو وزعه الحوثيون في اليمنقالوا أنها لأسرى من القوات الحكومية اليمنية. (أ ف ب)

أعلن الحوثيون الأحد أنهم قتلوا نحو 200 جندي من القوات الموالية للحكومة اليمنية وأسروا نحو ألفين آخرين في عملية عسكرية جرت الشهر الماضي على الحدود مع السعودية.

وكان الحوثيون أعلنوا السبت وقوع الآلاف في الأسر بينهم جنود سعوديون في هذا الهجوم، لكنهم اكتفوا بالقول الأحد إن معظم الأسرى من اليمنيين مع وجود «أسرى من جنسيات أخرى»، وفق «فرانس برس».

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وقال الناطق باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء الأحد أن هناك «أكثر من 200 قتيل استهدفوا بعشرات الغارات أثناء الفرار أو الاستسلام»، مؤكدا أيضا «وقوع أكثر من ألفي مقاتل» في الأسر. وبحسب سريع فإن العملية «العسكرية الواسعة» التي نفذتها في الخامس والعشرين من أغسطس استمرت ثلاثة أيام. وعرض في المؤتمر الصحافي ما قال إنه لقطات مصورة من الهجوم.

ومن جانبه، أفاد مصدر عسكري يمني من القوات الموالية للحكومة اليمنية أن عدد الأسرى اليمنيين «أقل من (إعلان الحوثيين)، مشيرا أن العدد قرابة 1300 جندي» بينهم 280 أصيبوا بجراح. وبحسب المصدر فإنه في شهر أغسطس الماضي تمت محاصرة الجنود اليمنيين «لأربعة أيام بعد عملية التفاف من قبل الحوثيين» في كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين.

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وكان الحوثيون اليمنيون قاموا مؤخرا بسلسلة من الإعلانات الكبرى في الأسابيع الاخيرة، بما في ذلك «مبادرة سلام» عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعوديّة. وتبنّى الحوثيّون الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأة خريص النفطيّة الواقعة في شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم يقع في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالاً من خريص.

بينما اتهمت الولايات المتحدة والسعودية ايران بالوقوف خلف الهجمات، مؤكدة أنه تم تنفيذ الهجمات باستخدام أسلحة متطورة ليست بحوزة الحوثيين. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تصاعد مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس 2015.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة أعلى بكثير.