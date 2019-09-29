وصول 80 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وصل 80 مهاجرا غير شرعي صباح الأحد في ثلاث مجموعات إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية حيث نقلوا إلى مركز استقبال وتسجيل، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

ورصدت سفن دورية إيطالية مساء السبت مركبين ينقل كل منهما 25 مهاجرا، في حين رصدت فجر الأحد 30 تونسيا على شاطىء كالا بالما في جنوب لامبيدوزا حيث كانوا وصلوا في زورق، وفق «فرانس برس».

وزادت أعداد المهاجرين الواصلين إلى جنوب ايطاليا بشكل كبير منذ بضعة أسابيع مستفيدين من أحوال جوية مواتية. وباتوا يصلون أكثر فأكثر في مراكب أكبر حجما من المعتاد أو في سفن صيد تنقل المهاجرين إلى مقربة لامبيدوزا، قبل نقلهم بعدها في مراكب أقل حجما، بحسب وسائل الإعلام.

من جهة أخرى أعلنت المفوضية نجدة نحو سبعين مهاجرا كانوا «بوضع صعب بعد عدة أيام في البحر» قبالة ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبيين وأعيدوا الى ليبيا، بحسب المفوضية العليا للاجئين. وأوضحت المفوضية في تغريدة أن بينهم «شخصين في حالة حرجة».

ومنذ بداية 2019 وبعكس الأرقام المسجلة منذ 2011، كان طريق الهجرة عبر وسط المتوسط (باتجاه إيطاليا ومالطا) أقل عددا من طرق شرق المتوسط (باتجاه اليونان) وغربه (باتجاه إسبانيا)، بحسب معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو. ومن أصل المهاجرين غير الشرعيين ال67 ألفا الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام وصل 13% منهم فقط عبر إيطاليا ومالطا، مقابل 57 بالمئة عبر اليونان و29% عبر إسبانيا.

من جهتها أعلنت السلطات المغربية أن سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم العبور إلى إسبانيا، وتم انتشال جثثهم السبت قرب الدار البيضاء غرب المملكة المغربية.