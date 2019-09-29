رئيس بلدية اسطنبول المعارض ينتقد تجاهل الحكومة دعوته لاجتماع حول زلزال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 03:14 مساء
رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو يعقد اجتماعه الأول مع المجلس البلدي، 8 يوليو 2019 (أ ف ب)

قال رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إنه لم تتم دعوته لحضور اجتماع حكومي يناقش الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تعرض أكبر مدن البلاد لزلزال قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر الخميس الماضي.

وهز زلزال، مركزه في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومترا غرب اسطنبول، المدينة التي يسكنها نحو 15 مليون نسمة، الخميس الماضي، مسببا ذعرا دفع السكان لإخلاء منازلهم. كما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة، بحسب السلطات، وعقدت السلطات التركية اجتماعا لوضع خطة استجابة للكوارث في اسطنبول بعد الزلزال، برئاسة نائب الرئيس فؤاد أقطاي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي انتخب رئيسا لبلدية اسطنبول في يونيو الماضي، وإنه لم يحضر الاجتماع بسبب عدم توجيه الدعوة له. وفي تصريحات صحفية في اسطنبول قال «أريد أن أناشد مسؤولي الدولة. الانتخابات انتهت، إنها باتت خلفنا». وأضاف «الأولوية عندي هي الزلزال. فلنجد حلولا معا».

وفاز إمام أوغلو بالانتخابات في مارس الماضي قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات بعد مزاعم تزوير قدمها حزب العدالة والتنمية «الإسلامي» الحاكم ليحقق لاحقا فوزا حاسما في الإعادة في يونيو. وهذا أول مرة تسيطر المعارضة على اسطنبول التي كانت تحت سيطرة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان لنحو 25 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية