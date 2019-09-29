رئيس بلدية اسطنبول المعارض ينتقد تجاهل الحكومة دعوته لاجتماع حول زلزال

رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو يعقد اجتماعه الأول مع المجلس البلدي، 8 يوليو 2019 (أ ف ب)

قال رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إنه لم تتم دعوته لحضور اجتماع حكومي يناقش الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تعرض أكبر مدن البلاد لزلزال قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر الخميس الماضي.

وهز زلزال، مركزه في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومترا غرب اسطنبول، المدينة التي يسكنها نحو 15 مليون نسمة، الخميس الماضي، مسببا ذعرا دفع السكان لإخلاء منازلهم. كما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة، بحسب السلطات، وعقدت السلطات التركية اجتماعا لوضع خطة استجابة للكوارث في اسطنبول بعد الزلزال، برئاسة نائب الرئيس فؤاد أقطاي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي انتخب رئيسا لبلدية اسطنبول في يونيو الماضي، وإنه لم يحضر الاجتماع بسبب عدم توجيه الدعوة له. وفي تصريحات صحفية في اسطنبول قال «أريد أن أناشد مسؤولي الدولة. الانتخابات انتهت، إنها باتت خلفنا». وأضاف «الأولوية عندي هي الزلزال. فلنجد حلولا معا».

وفاز إمام أوغلو بالانتخابات في مارس الماضي قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات بعد مزاعم تزوير قدمها حزب العدالة والتنمية «الإسلامي» الحاكم ليحقق لاحقا فوزا حاسما في الإعادة في يونيو. وهذا أول مرة تسيطر المعارضة على اسطنبول التي كانت تحت سيطرة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان لنحو 25 عاما.