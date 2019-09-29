ورثة الفكر الماركسي.. 1.54 مليار نسمة يعيشون في خمس دول شيوعية

المفكر الثوري كارل ماركس (أرشيفية: الإنترنت)

انتشر الفكر الشيوعي في دول عديدة حول العالم، ليصبح كتلة مواجهة للكتلة الرأسمالية الغربية حتى سقطت الكتلة الشيوعية الشرقية، بانهيار الاتحاد السوفياتي في 25 ديسمبر العام 1991، وبعد مرور 171 عاما على إعلان كارل ماركس وفردريك أنغلز، البيان الأول للحزب الشيوعي، من العاصمة البريطانية لندن، لم يتبق من الدول الشيوعية سوى خمس دول شيوعية، أكبرها جمهورية الصين الشعبية التي تحيي في الأول من أكتوبر الذكرى السبعين لتأسيسها، إضافة إلى كوبا ولاوس وفيتنام وكوريا الشمالية.

نظام هذه الدول البالغ عدد سكانها الإجمالي 1.54 مليار نسمة يقوم على حزب واحد وريث الفكر الماركسي اللينيني، وهي تعمد إلى قمع المعارضة وحرية التعبير. وانفتحت جميعها على اقتصاد السوق، باستثناء كوريا الشمالية، وفق وكالة «فرانس برس».

لاوس

يحكم لاوس نظام شيوعي منذ 43 عاما وهي من أفقر دول آسيا، وتسلم الشيوعيون الحكم في المستعمرة الفرنسية السابقة (حتى 1953) في أواخر العام 1975 عند انتهاء حرب فيتنام، بعدما أطاح الثوار الملكية. ويمسك حزب لاو الشعبي الثوري بالسلطة السياسية والعسكرية وهو يشرف على المحاكم الشعبية وعلى وسائل الإعلام. واختار في 1986 تحرير الاقتصاد.

وافتتحت بورصة لاوس العام 2011. والبلد عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا منذ 1997 ومنظمة التجارة العالمية منذ 2013. ويعيش 77.2% من السكان بأقل من 3 دولارات في اليوم، بحسب أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2017، ويعاني نحو ثلث الأطفال ما دون الخامسة من سوء التغذية.

فيتنام

يحكم الحزب الشيوعي فيتنام منذ 44 عاما. وفي نهاية حرب الهند الصينية العام 1954، انقسمت فيتنام إلى شطرين: جمهورية فيتنام الديمقراطية في الشمال بقيادة هو شي منه، وجمهورية فيتنام في الجنوب المدعومة من الأميركيين.

وعند انتهاء حرب فيتنام، دخل الشيوعيون الشماليون سايغون في 30 أبريل 1975 وأطلقوا عليها اسم مدينة هو شي منه. وأُعيد توحيد فيتنام العام 1976، وانفتح النظام على اقتصاد السوق اعتبارا من 1986. وفي 1994 رفعت الولايات المتحدة الحظر عن فيتنام وشهد البلد فورة استثمارات أجنبية.

وفي العام 2000، تم توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن وافتتاح بورصة مدينة هو شي منه. وفي 2007 انضمت فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية. ورغم النمو الاقتصادي القوي بلغ 7.1% العام 2018، طال الفقر 9.8% من السكان العام 2018 بحسب بيانات البنك الدولي. واشتد القمع منذ 2017 بحسب منظمة العفو الدولية، مما دفع العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين للانتقال إلى المنفى.

كوبا

يحكم الشيوعيون كوبا منذ ستين عاما، في الأول من يناير 1959، وأطاحت الثورة بقيادة فيدل كاسترو الدكتاتور فولجنسيو باتيستا وأقاموا جمهورية اشتراكية. وخلف راؤول كاسترو شقيقه العام 2006، فشجع المبادرة الخاصة، وفي نهاية 2011 سمح للأفراد بشراء وبيع مساكنهم. ثم في 2013 رفع القيود التي كانت تمنع الكوبيين من السفر إلى الخارج.

واعتبارا من 2014، شجع الاستثمارات الأجنبية. وفي أبريل 2018 أصبح ميغيل دياز كانيل رئيسا. فيما تعاني كوبا الخاضعة لحظر أميركي منذ 1962، من أزمة وقود نجمت عن عقوبات أميركية مشددة فرضت عليها ردا على دعمها فنزويلا. ويقر دستور جديد اعتبارا من هذه السنة، بالسوق والملكية الخاصة باعتبارهما جزءا من الاقتصاد الوطني، لكنه يشدد على أن «لا عودة عن الاشتراكية في كوبا».

ويعيش 2.7% من السكان بأقل من 3 دولارات في اليوم بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام 2018. وتندد منظمة العفو الدولية بالاعتقالات التعسفية التي تطال معارضين وبالرقابة.

كوريا الشمالية

يحكم الحزب الشيوعي كوريا الشمالية منذ 74 عاما، وهي من الدول الأكثر انغلاقا في العالم، وانقسمت كوريا العام 1945 بين شمال مدعوم من الاتحاد السوفياتي في عهد كيم إيل سونغ، وجنوب تحميه الولايات المتحدة. وفي 9 سبتمبر 1948 أسس كيم إيل سونغ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي التسعينات، عانى هذا البلد من مجاعة أوقعت ما بين 900 ألف قتيل ومليوني قتيل.

وشجع كيم جونغ إيل، ابن كيم إيل سونغ، تحرير الاقتصاد في 2002، لكنه أبقى على رقابة صارمة من الدولة عليه. وأقر البلد العام 2003 بالسعي لحيازة السلاح الذري، مما حمل العديد من الدول على تعليق علاقاتها الدبلوماسية معه وصولا إلى فرض عقوبات عليه.

وفي 2009 تمت مراجعة الدستور فأزيلت منه أي إشارة إلى الشيوعية لإرساء هيمنة سلالة كيم على البلد. وفي 2011 أصبح كيم جونغ أون ثالث زعيم لكوريا الشمالية من هذه السلالة. وهناك 120 ألف شخص محتجزون بصورة تعسفية في معسكرات للمعتقلين السياسيين، بحسب منظمة العفو الدولية.