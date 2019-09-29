اضطرابات هونغ كونغ تهدد بسرقة الأضواء من احتفالات تأسيس جمهورية الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 11:56 صباحا
الشرطة تعبر قرب بقايا أشعلها متظاهرون في منطقة كوزواي باي في هونغ كونغ في 31 أغسطس 2019 (فرانس برس)

اندلعت صدامات في هونغ كونغ لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في منطقة مكتظة للتسوق.

وكثّف الناشطون المدافعون عن الديمقراطية تحركهم المستمر منذ أربعة أشهر في المدينة التي تعد مركزا ماليا دوليا قبيل الاحتفالات المقررة اعتبارا من الثلاثاء لإحياء الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل على المتظاهرين في «كوزواي باي» بعدما حاصرت الحشود الغاضبة التي تلاسنت مع أفراد الأمن الذين نفذوا عمليات تفتيش أعقبتها اعتقالات. وتأتي جولة العنف الأخيرة بعد يوم من استخدام عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق ناشطين متشددين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على مكاتب حكومية أمس السبت.

فيما تستعد الصين لاحتفالات ضخمة تتضمن عرضا عسكريا في بكين الثلاثاء؛ للاحتفاء بتحول البلاد إلى قوة عالمية كبرى، لكن الاضطرابات المتواصلة في هونغ كونغ تهدد بسرقة الأضواء من هذه الاحتفالات في وقت يتصاعد الغضب الشعبي في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي على خلفية تراجع الحريات الممنوحة لها في ظل هيمنة بكين.

وعلى مدى الأسابيع الـ17 الماضية، شهدت هونغ كونغ أسوأ اضطرابات سياسية تعصف بها منذ تسليمها إلى الصين العام 1997 وسط مسيرات ضخمة مدافعة عن الديموقراطية وصدامات ازدادت حدتها.

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