تكريم شعبي ودولي لجاك شيراك عشية مراسم دفنه في فرنسا

الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (أرشيفية: الإنترنت)

يكرم الفرنسيون اليوم الأحد، الرئيس السابق جاك شيراك الذي كان لأربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في بلدهم وتوفى الخميس الماضي عن 86 عاما. وينظم هذا التكريم الشعبي في مجمع ليزانفاليد في باريس، عشية يوم حداد وطني الإثنين، ومراسم تأبين رسمية تحضرها شخصيات أجنبية عديدة.

وسوف يفتح المجمع الذي سيوضع نعش الرئيس الراحل في مدخل كاتدرائية سان لوي فيه، اعتبارا من الساعة 14.00 (12.00 ت غ) اليوم الأحد. وقال صهره فريديريك سالا بارو لوكالة «فرانس برس» إن «كل الذين أحبوه يمكنهم القدوم».

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وحضر مئات الفرنسيين وبعضهم من الشباب، منذ الخميس، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة «بيتنا يحترق» في مواجهة التغيرات المناخية، وقال «لا» لحرب العراق الثانية واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

قضايا شيراك

وفضل كثيرون تجاهل قضايا ارتبطت باسم الرجل الذي كان في 2011 أول رئيس دولة فرنسي سابق يصدر بحقه حكم جزائي بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس. وقال تيبو (23 عاما) الطالب في العمل الإنساني «كان يتمتع بجانب إنساني لا يملكه كثيرون في السياسة اليوم (...) لم يكن مثاليا لكنني أحبه لهذا السبب».

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مراسم للعائلة

وسيكون غدا الإثنين يوم حداد وطني. وفي الساعة التاسعة والنصف (07.30 ت غ) من الإثنين، ستقام أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى ليزانفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

مراسم التأبين

وسينقل نعش الرئيس الراحل بعد ذلك من المبنى عند الساعة 11.00 (09.00) في موكب جنائزي بمواكبة كبيرة، إلى كنيسة سان سولبيس حيث سيترأس ماكرون مراسم بحضور الرؤساء السابقين فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان. وستجري مراسم التأبين هذه التي تبدأ عند الساعة 12.00 (10.00 ت غ) بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وأعلنت الرئاسة الفرنسية السبت، أن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا انهم سيحضرون الإثنين مراسم التأبين. وسيتم الوقوف دقيقة صمتا في الإدارات والمدارس عند الساعة 15.00 الإثنين.