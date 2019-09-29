تكريم شعبي ودولي لجاك شيراك عشية مراسم دفنه في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 10:12 صباحا
الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (أرشيفية: الإنترنت)

يكرم الفرنسيون اليوم الأحد، الرئيس السابق جاك شيراك الذي كان لأربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في بلدهم وتوفى الخميس الماضي عن 86 عاما. وينظم هذا التكريم الشعبي في مجمع ليزانفاليد في باريس، عشية يوم حداد وطني الإثنين، ومراسم تأبين رسمية تحضرها شخصيات أجنبية عديدة.

وسوف يفتح المجمع الذي سيوضع نعش الرئيس الراحل في مدخل كاتدرائية سان لوي فيه، اعتبارا من الساعة 14.00 (12.00 ت غ) اليوم الأحد. وقال صهره فريديريك سالا بارو لوكالة «فرانس برس» إن «كل الذين أحبوه يمكنهم القدوم».

وزير الخارجية الألماني عن جاك شيراك: خسرنا رجل دولة «رفض الحرب على العراق»

وحضر مئات الفرنسيين وبعضهم من الشباب، منذ الخميس، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة «بيتنا يحترق» في مواجهة التغيرات المناخية، وقال «لا» لحرب العراق الثانية واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

قضايا شيراك
وفضل كثيرون تجاهل قضايا ارتبطت باسم الرجل الذي كان في 2011 أول رئيس دولة فرنسي سابق يصدر بحقه حكم جزائي بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس. وقال تيبو (23 عاما) الطالب في العمل الإنساني «كان يتمتع بجانب إنساني لا يملكه كثيرون في السياسة اليوم (...) لم يكن مثاليا لكنني أحبه لهذا السبب».

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

مراسم للعائلة
وسيكون غدا الإثنين يوم حداد وطني. وفي الساعة التاسعة والنصف (07.30 ت غ) من الإثنين، ستقام أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى ليزانفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

مراسم التأبين
وسينقل نعش الرئيس الراحل بعد ذلك من المبنى عند الساعة 11.00 (09.00) في موكب جنائزي بمواكبة كبيرة، إلى كنيسة سان سولبيس حيث سيترأس ماكرون مراسم بحضور الرؤساء السابقين فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان. وستجري مراسم التأبين هذه التي تبدأ عند الساعة 12.00 (10.00 ت غ) بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وأعلنت الرئاسة الفرنسية السبت، أن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا انهم سيحضرون الإثنين مراسم التأبين. وسيتم الوقوف دقيقة صمتا في الإدارات والمدارس عند الساعة 15.00 الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
«مرسيدس» تطور محركاتها إلى كهربائية وتوقف تطوير البنزين
سيارات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية