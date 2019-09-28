روبرت موغابي يوارى الثرى في قريته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 06:54 مساء

ووري رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الثرى بعد ظهر السبت في مسقط رأسه قرية كوتاما بشمال غرب البلاد في حضور مئات من أفراد عائلته وأقربائه.

وتوفي موغابي في السادس من سبتمبر في مستشفى في سنغافورة عن 95 عامًا، وفق «فرانس برس».

حشد من رؤساء أفارقة وأنصار رئيس زيمبابوي الراحل موغابي لوداعه

وكانت حكومة زيمبابوي ترغب في دفنه في المدفن الوطني لأبطال «النضال من أجل الحرية» في العاصمة هراري. لكن عائلته قررت في نهاية المطاف أن يدفن في كوتاما الواقعة على نحو مئة كيلومتر شمال غرب العاصمة. وبعد 37 عامًا في الحكم، تنحى موغابي بضغط من حزبه والجيش، تاركًا دولة أرهقها القمع وتعاني أزمة اقتصادية حادة.

رئاسة زيمبابوي: تشيع موغابي نهاية الأسبوع المقبل

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟