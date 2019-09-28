إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 04:34 مساء
أفغانيات يقفن في صف انتظار أمام مركز اقتراع في هرات للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أفاد مسؤول بأن مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأفغانية أغلقت أبوابها اليوم السبت، وسط اتهامات بأن عملية الانتخاب شابها القصور كما كان الإقبال على التصويت ضعيفا، وهو ما يبرز المخاوف من سقوط البلاد في مزيد من الفوضى إذا جاءت النتائج غير حاسمة.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في 17 أكتوبر المقبل، ولن تظهر النتائج النهائية قبل السابع من نوفمبر. وإذا لم يحصل أي مرشح على 51% من الأصوات فستجرى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفق وكالة «رويترز».

انفجار قرب مركز اقتراع فور فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية بأفغانستان

وهاجمت حركة طالبان عددا من مراكز الاقتراع في أنحاء مختلفة من أفغانستان لإفساد العملية الانتخابية لكن الإجراءات الأمنية المكثفة حالت دون وقوع أعمال عنف على نطاق كبير.

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