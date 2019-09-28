مقتل أربعة مسلحين على أيدي قوات الأمن في كشمير الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 04:04 مساء
رجل أمن يقوم بحراسة طريق مقطوع في سريناغار في كشمير، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

قتلت قوات الأمن أربعة مسلحين في المنطقة التي تديرها الهند من كشمير، اليوم السبت، بحسب الشرطة، في وقت ترزح فيه المنطقة ذات الغالبية المسلمة تحت حظر فرضته نيودلهي بعدما ألغت الحكم الذاتي لهذا الإقليم في أغسطس. وقتل ثلاثة مسلحين في منطقة سوق باتوتي في جامو، بحسب السلطات، بعدما احتجزوا مدنياً رهينة في منزله. 

وقال ناطق باسم قوة الشرطة الاحتياطية المركزية للصحفيين، إنه «تم إنقاذ رهينة». وقتل مسلح آخر في مواجهة في كانغان شمال المنطقة، وفق ما قال المدير العام لشرطة جامو وكشمير ديلباغ سينغ لوكالة «فرانس برس». 

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وأكد سينغ أن مسلحين ألقوا قنبلة في منطقة سافاكادال في مدينة سريناغار، لكن لم يصب أحد في الحادثة. وشددت قوات الأمن القيود في كشمير ومنطقة جامو ذات الغالبية الهندوسية أمس الجمعة، خشية حصول تظاهرات قبل خطاب لرئيسي وزراء الهند وباكستان في الأمم المتحدة. 

حرب نووية
وحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأمم المتحدة من أن نزاع بلده مع الهند حول كشمير ربما يتصاعد ليتحول إلى حرب نووية سيكون لها عواقب على العالم أجمع. وشكل إقليم كشمير المقسم مصدرا لحروب واشتباكات بين الهند وباكستان منذ العام 1947.

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